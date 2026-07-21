Посредники представили США и Ирану предложение о перемирии

Посредники представили США и Ирану предложение о десятидневном прекращении огня. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

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Уточняется, что предложение передали «Катар, Египет, Пакистан, а также другие региональные посредники». В материале отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа изучает данную инициативу. Собеседники издания добавили, что Вашингтон призвал Израиль избегать шагов, которые могли бы закрыть окно для дипломатии, при этом Белый дом допускает, что переговоры с Тегераном обернутся провалом.

Ранее Соединенные Штаты Америки приступили к новой волне ударов по Ирану. Атака началась в 23:00 по московскому времени. В свою очередь, иранская армия нанесла удары по ракетным системам HIMARS на базе Соединенных Штатов Америки в Кувейте.