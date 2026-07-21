Пока вы спали: Карлсон об уровне интеллекта Каллас и угроза суда Линча на Украине

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Такер Карлсон назвал главу евродипломатии тупой

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что был шокирован уровнем интеллекта главы евродипломатии Каи Каллас. В своем подкасте он назвал ее тупой, сообщает РИА Новости.

"Недавно я ужинал с ней в одной стране в компании дипломатов, которых никак не назовешь посредственными. Когда она встала, чтобы выступить, я почувствовал всеобщее презрение и недоумение: как такой тупой человек может занимать руководящую должность в Европе", - рассказал Карлсон.

По его словам, другие участники ужина также были шокированы тем, насколько глава евродипломатии "не информирована" и "по-детски" себя ведет.

"На грани": в Киеве предупредили о неизбежной катастрофе

Обмудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что украинское общество находится на грани силового противостояния с властями из-за провала мобилизации. Он добавил, что оно сейчас превращается в "суд Линча", пишет РИА новости со ссылкой на телеканал "Новини.LIVE".

"Все это приводит к тому, что у нас к мобилизации все больше и больше не просто критических замечаний, а я четко убежден, что если срочно не изменить эту ситуацию, то у нас украинское общество, ну, на грани того, чтобы не просто разделиться, а начнется такое силовое противостояние", — сказал Лубинец.

Он пояснил, что украинцы не видят правовой реакции властей на действия ТЦК и все чаще берут дела в свои руки. По словам омбудсмена, это приведет к еще большим проблемам в будущем.

"У нас украинское общество сейчас превращается, знаете, в такой суд Линча", — отметил Лубинец.

СМИ: Стармера заметили с пинтой эля после его отставки

Экс-премьер министра Великобритании Кира Стармера заметили с пинтой эля в пабе в лондонском районе Кентиш-Тайн после того, как он покинул свой пост. Его заметили в компании с экс-министром финансов Рэйчел Ривз, сообщает РИА новости со ссылкой на британскую газету Sun.

"Кир Стармер после того, как покинул пост премьера, направился прямиком в его местный паб за пинтой биттера (сорт английского горького эля - ред.)", - говорится в публикации.

Как пишет издание, вместе с экс-премьером в пабе заметили также экс-министра финансов Рэйчел Ривз.

В ЕС предупредили Украину о потере Черного моря

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что удары ВС России по военным целям в порту Одессы могут лишить Украину доступа к Черному морю. По его словам, транспортные компании не будут отправлять свои суда в Одессу, пишет РИА новости со ссылкой на YouTube-канал журналиста.

"Ни одна транспортная компания не отправит свои суда в Одессу после таких ударов. Ни за что. Я думаю, что это все может вылиться в серьезную блокаду Украины и потерю Черного моря", — сказал Христофору.

Он также подчеркнул, что ситуация в конфликте для киевского режима только ухудшается.

Трамп назвал хорошим разговор с новым премьером Британии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что провел "очень хороший" и "интересный" телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. По его словам, в процессе разговора они обсудили некоторые важные темы, в том числе разминирование Ормузского пролива, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию американского лидера в социальной сети Truth Social.

"У меня состоялся очень хороший разговор с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом. Мы обсудили множество тем, включая те прекрасные отношения, которые сложились у нас с Великобританией… Мы обсудили нефть Северного моря, торговлю, военный альянс, разминирование Ормузского пролива и многие другие темы", - написал Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп также анонсировал встречу с новым британским премьером Энди Бернемом "в не столь отдаленном будущем", пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию американского лидера в соцсети Truth Social.