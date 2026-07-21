На Западе предупредили Зеленского о последствиях отставки Сырского

Возможная отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского не поможет президенту Владимиру Зеленскому снизить напряжение внутри армии и не избавит войска от распрей. Об этом предупредила швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

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Как отмечается в материале, новое имя не гарантирует снятие напряженности внутри ВСУ.

«По крайней мере, на начальном этапе следует ожидать внутренних распрей: нескольким командирам из обширного ближайшего окружения Сырского придется столкнуться с переводом на другие должности», — пишет NZZ.

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Кроме того, прогнозирует газета, это решение на фоне давления со стороны протестующих ударит по имиджу украинского президента.

«Требование протестующих — отставка генерала Сырского — Зеленскому нелегко удовлетворить компромиссом, позволяющим сохранить лицо», — говорится в статье.

Ранее на Украине распространились сообщения о скорой отставке Сырского. В то же время в Генштабе ВСУ информацию об увольнении украинского высокопоставленного начальника опровергли и добавили, что генерал продолжает выполнять свои обязанности на должности.