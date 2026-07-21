Эксперты назвали главных соперников Марин Ле Пен
Основная борьба за пост президента Франции развернется не только вокруг Марин Ле Пен. По мнению экспертов, сразу несколько известных французских политиков способны серьезно осложнить ей путь к Елисейскому дворцу.
«При соперничестве с Жан-Люком Меланшоном шансы на победу Марин Ле Пен резко возрастают, тогда как при выходе во второй тур Эдуара Филиппа позиции Марин Ле Пен окажутся ощутимо слабее», — считает доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Российского университета имени Патриса Лумумбы Елена Линькова.
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Политтехнолог Оксана Дякина полагает, что круг потенциальных конкурентов Ле Пен шире: побороться с ней может глава партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон и бывший премьер-министр Габриэль Атталь.
«Я бы рассматривала Меланшона как довольно яркого соперника Ле Пен. У Атталя тоже шансы есть по опросам, как и у Филиппа. Это центристы, которые имеют определенный финансовый и административный ресурс и умеют мобилизовывать свой электорат», — отметила политтехнолог.