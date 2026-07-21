Дональд Трамп приступил к целенаправленному разрушению экономики Евросоюза.

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Об этом заявил известный российский экономист Михаил Хазин, сообщает ИА DEITA.RU,

По мнению эксперта, действующий президент США больше не рассматривает Европу как стратегического партнера. Трамп относится к Евросоюзу исключительно как к источнику извлечения прибыли и перекачки ресурсов для спасения и реиндустриализации самой американской экономики.

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Главным инструментом Трампа стали жесткие экономические барьеры и заградительные пошлины. Лишив ЕС американских денег и субсидий, Трамп фактически перекрыл Европе возможность финансировать собственные программы (включая военные).

Из-за жесткого давления США, потери дешевых ресурсов и деградации промышленности Евросоюз, согласно прогнозу Хазина, начнет рассыпаться. Под ударом окажутся даже крупные игроки вроде Германии и Великобритании, а мелкие страны (Прибалтика, Финляндия) столкнутся с катастрофой.