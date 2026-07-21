Литва усилила охрану критических объектов из-за данных разведки

Власти Литвы приняли решение усилить охрану критической инфраструктуры на неопределенный срок. Причиной стали опасения возможных гибридных атак со стороны России, сообщил министр обороны Робертас Каунас в интервью LRT.

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По словам главы оборонного ведомства, поводом для усиления мер послужила информация разведки. Данные указывали на потенциальную возможность проведения подобных операций в странах Балтии, и Вильнюс решил действовать на упреждение.

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В зоне особого внимания оказались мосты, электрические подстанции, газораспределительные системы и узлы связи. Эти объекты теперь взяты под усиленный контроль. Минобороны также провело подготовительную работу: в подкрепление задействована техника и дополнительный персонал.

Непосредственную охрану ключевых объектов обеспечивает Служба общественной безопасности. В случае необходимости к операции по защите инфраструктуры могут подключиться Вооруженные силы Литвы, отметил Каунас. Мера вводится на неопределенный срок и будет действовать до особого распоряжения.