Эксперты оценили шансы Марин Ле Пен выиграть выборы во Франции

Марин Ле Пен получила возможность участвовать в президентских выборах 2027 года, однако говорить о ее неизбежной победе пока рано. По словам опрошенных «МК» экспертов, исход гонки будет зависеть как от соперников во втором туре, так и от того, насколько успешно лидер «Национального объединения» сможет расширить свою поддержку.

«По мнению ряда французских политологов, шансы на победу Марин Ле Пен на президентских выборах в 2027 году довольно высоки. Но многое будет зависеть от того, кто окажется противником Марин Ле Пен во втором туре», — отметила доктор исторических наук, профессор кафедры истории России Российского университета имени Патриса Лумумбы Елена Линькова.

Эксперты назвали главных соперников Марин Ле Пен

Политтехнолог Оксана Дякина также считает, что говорить о гарантированной победе Ле Пен пока преждевременно. Тем более, что даже после ее победы мир вряд-ли глобально изменится, учитывая общий правый поворот в политике, из которого кандидатка в президенты явно не выбивается.