Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем провел серию телефонных переговоров с европейскими лидерами и генсеком НАТО. Центральной темой бесед стала ситуация вокруг Украины, сообщает канцелярия британского главы правительства.

© Московский Комсомолец

Бернем созвонился с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте. В ходе разговора генсек приветствовал недавние заявления британского премьера, в которых тот подтвердил решительный настрой в отношении оказания помощи Киеву. Соответствующий пресс-релиз был опубликован по итогам контакта.

Вторым собеседником Бернема стал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. С ним глава британского кабмина также обсудил украинскую проблематику. Кроме того, премьер выразил готовность к совместной работе с Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном в рамках так называемой "Коалиции желающих".

Песков: РФ признательна Турции за содействие в украинском вопросе

Речь идет о группе стран, которые стремятся к достижению справедливого и устойчивого мирного урегулирования. О намерении Бернема взаимодействовать с парижским и берлинским коллегами по этому механизму стало известно вечером в понедельник. Ранее в тот же день новый премьер уже провел отдельные переговоры с Макроном, где также затрагивалась тема украинского кризиса.

Напомним, Энди Бернем официально вступил в должность главы правительства Соединенного Королевства в понедельник. Он пришел на смену Киру Стармеру, представляющему ту же Лейбористскую партию.