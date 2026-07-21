На Украине заявили об угрозе суда Линча

На Украине может начаться силовое противостояние между гражданами и властями из-за насильственной мобилизации. Об этом заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в эфире телеканала «Новини.LIVE».

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Он отметил, что украинцы все более недовольны тем, как проходит мобилизация.

«Я четко убежден, что если срочно не изменить эту ситуацию, то у нас украинское общество, ну, на грани того, чтобы не просто разделиться, а начнется такое силовое противостояние», — считает Лубинец.

По его словам, украинцы все чаще пытаются самостоятельно противостоять сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК; аналог военкомата на Украине) в связи с отсутствием реакции со стороны властей на различные инциденты.

«У нас украинское общество сейчас превращается, знаете, в такой суд Линча», — заключил омбудсмен.

Ранее стало известно, что перед ТЦК поставлена задача мобилизовывать 30 тысяч украинцев каждый месяц, в связи с чем увеличивается количество групп военкомов, патрулирующих украинские города.