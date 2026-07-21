Экс-премьер Британии Стармер отметил уход с поста кружкой пива

Бывший глава британского правительства Кир Стармер в день своей отставки посетил паб в северной части Лондона, где провел время с близкими и бывшими коллегами, сообщает The Sun. По данным таблоида, экс-премьер решил таким образом снять стресс после ухода с поста.

Издание отмечает, что Стармер был замечен в одном из заведений района Кентиш-таун, куда он вернулся после переезда из официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10. Компанию ему составила бывший министр финансов Рейчел Ривс, которая накануне отказалась от предложения войти в новый кабинет Энди Бернэма. По информации британских СМИ, Ривс предлагали пост министра обороны, однако она предпочла покинуть правительство.

Раскрыта реакция Стармера на его отставку

На опубликованных газетой фотографиях Стармер, утром того же дня выступавший с прощальной речью у дверей своей бывшей резиденции, выглядел неформально. В пабе собрались его соратники, друзья и члены семьи.

Напомним, Энди Бернэм официально вступил в должность премьер-министра днем 20 июля, сменив Стармера. Предшественник был вынужден уйти под давлением однопартийцев после провала лейбористов на муниципальных выборах в мае.