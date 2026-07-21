Штайнмайер и Стубб предложили рецепт мира из Европы

Главы Германии и Финляндии выступили с совместной мирной инициативой. В статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung Франк-Вальтер Штайнмайер и Александер Стубб предложили применить опыт европейской разрядки 1970-х годов для урегулирования текущего кризиса.

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Политики констатировали, что доверие на Ближнем Востоке упало до самого низкого уровня за десятилетия. Однако они напомнили, что полвека назад Европа находилась в похожей закоснелости.

Стубб признал, что Европе придётся начать политический диалог с Россией

Но она смогла запустить Совещание по безопасности и сотрудничеству, ставшее самой амбициозной инициативой XX века. Главный урок, по их мнению, в том, что именно процесс диалога создает доверие, а не наоборот.

И хоть президенты признают, что ближневосточный клубок противоречий намного сложнее европейского, однако называют это самым сильным аргументом в пользу диалога. Они предлагают собрать за столом переговоров всех важных игроков, не дожидаясь ослабления вражды, чтобы повторить успех Заключительного акта 1975 года.