Директор ФБР Кэш Патель планирует посетить Россию в октябре, пишет Politico со ссылкой на чиновников США.

По данным Politico, визит ожидается 14-15 октября, Патель сначала посетит Москву, а затем отправится в Петербург. Принимающей стороной с высокой долей вероятности, по данным издания, выступит ФСБ.

Повестка предстоящих переговоров остается неизвестной. Представители Белого дома переадресовали запросы в ФБР, однако там и в министерстве юстиции не ответили на обращения издания.

Последним директором ФБР, посетившим Россию, был Роберт Мюллер в 2013 году. Позже он стал спецпрокурором по расследованию предполагаемых связей американских политиков с Москвой.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, Патель был утвержден в должности директора ФБР в 2025 году. NYT заявляла, что Патель прежде занимался опровержением данных о якобы имевшем место «сговоре» президента США с Москвой и изучал информацию об ответственности Киева за распространение слухов о причастности России к «вмешательству» в американские выборы.