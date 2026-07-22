Мерц обсудил с Пашиняном ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Об этом журналистам сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

Он отметил, что лидеры двух стран обменялись мнениями по поводу текущей ситуации на Ближнем Востоке, конфликта на Украине, а также их влияния на Южный Кавказ.

"Канцлер ФРГ призвал к дальнейшим шагам в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул его важность для региональной стабильности", - сказал Корнелиус.