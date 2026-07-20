Трамп оценил идею о задержании Нетаньяху в США

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что задержанию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на территории Соединенных Штатов полностью исключается.

В июле мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани рассказал, что выясняет законность возможного задержания главы кабмина Израиля в случае его визита в США.

При этом градоначальник сослался на обвинения в военных преступлениях, выдвинутые в адрес Нетаньяху Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.

«Биньямин Нетаньяху ни при каких обстоятельствах не будет арестован, пока он находится в Соединенных Штатах Америки», — подчеркнул Трамп.

По его словам, реализация инициативы мэра Нью-Йорка невозможна в связи с тем, что глава правительства Израиля борется против Ирана, который в прошлом году убил большое количество протестующих и «провел последние 47 лет, убивая американских солдат и других людей».

Ранее сообщалось, что Нетаньяху планируется приехать в сентябре в Нью-Йорк на ежегодную встречу мировых лидеров в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.