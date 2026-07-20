Угроз безопасности Евросоюза со стороны России не существует, но некоторые силы пытаются разжечь конфликт с РФ. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

"Со стороны России нет никакой угрозы территории, безопасности, миру или жизни граждан ЕС. Но конфликт можно спровоцировать, и некоторые люди отчаянно этого хотят", - приводит слова Милановича его канцелярия.

По словам главы хорватского государства, Загребу не стоит участвовать в деятельности так называемой коалиции желающих, поскольку "на данный момент это всего лишь психологическая подготовка к войне против России". Миланович также подчеркнул, что ЕС "занимается исключительно разговорами о войне и попытками финансировать военное производство". Как отметил президент Хорватии, Евросоюз "поставил себя в невыгодное положение", и оно может стать еще хуже, если подобное поведение продолжится.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира, что заявления о якобы готовящемся нападении России на Европу - это не просто бред, а провокация и дезинформация с целью одурачить собственное население.