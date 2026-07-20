Инсайд не прошел: журналист сообщил об отсрочке увольнения Сырского
Решение об отставке главкома ВСУ Александр Сырского откладывается на неопределенный срок, рассказал украинский журналист Виталий Глагола, ранее анонсировавший отставку военачальника. Об этом пишет ТАСС.
По данным агентства, в июле западные СМИ опубликовали большое количество материалов о конфликте между «реформатором, архитектором системы безопасности» Михаилом Федоровым и чрезмерно консервативным, проникнутым духом прежних догм Сырским.
Авторы публикаций сочувствовали чиновнику, критиковали украинский генералитет. Увольнение Федорова с поста министра обороны Украины вызвало новый шквал публикаций в массмедиа.
Решение Владимира Зеленского уволить популярного министра также привело к тому, что в сфере военного командования Украины разразился кризис — как молодые офицеры, так и население потребовали сменить Сырского, отправить его в отставку.
На фоне ситуации в украинских СМИ появились противоречивые сведения о судьбе главкома — часть заявила, что до отставки Сырского остались считанные часы, часть категорически отвергла, со ссылкой на источники, саму возможность такого шага.
«Обновление: по информации от моих собеседников в политических кругах, решение об увольнении Сырского откладывается. В настоящее время проводятся собеседования с возможными кандидатами на эту должность», — разъяснил Глагола.
По его словам, решение с высокой долей вероятности будет принято на этой неделе. Он добавил, что кадровые перестановки затронут не только пост главкома, но и ряд других.