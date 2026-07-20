Инсайд не прошел: журналист сообщил об отсрочке увольнения Сырского

Решение об отставке главкома ВСУ Александр Сырского откладывается на неопределенный срок, рассказал украинский журналист Виталий Глагола, ранее анонсировавший отставку военачальника. Об этом пишет ТАСС.

© Офис президента Украины

По данным агентства, в июле западные СМИ опубликовали большое количество материалов о конфликте между «реформатором, архитектором системы безопасности» Михаилом Федоровым и чрезмерно консервативным, проникнутым духом прежних догм Сырским.

Авторы публикаций сочувствовали чиновнику, критиковали украинский генералитет. Увольнение Федорова с поста министра обороны Украины вызвало новый шквал публикаций в массмедиа.

Решение Владимира Зеленского уволить популярного министра также привело к тому, что в сфере военного командования Украины разразился кризис — как молодые офицеры, так и население потребовали сменить Сырского, отправить его в отставку.

На фоне ситуации в украинских СМИ появились противоречивые сведения о судьбе главкома — часть заявила, что до отставки Сырского остались считанные часы, часть категорически отвергла, со ссылкой на источники, саму возможность такого шага.

«Обновление: по информации от моих собеседников в политических кругах, решение об увольнении Сырского откладывается. В настоящее время проводятся собеседования с возможными кандидатами на эту должность», — разъяснил Глагола.

По его словам, решение с высокой долей вероятности будет принято на этой неделе. Он добавил, что кадровые перестановки затронут не только пост главкома, но и ряд других.