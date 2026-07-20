Стало известно, о чем говорили Трамп и Бернем

Стало известно, о чем говорили новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем и президент США Дональд Трамп во время своего первого телефонного разговора. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации издания, Трамп и Бернем обсудили ситуацию в Ормузском проливе. Кроме того, британский премьер начал разговор с того, что поздравил Трампа с успешным проведением чемпионата мира по футболу.

«Премьер-министр подчеркнул приверженность Великобритании обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе», — заявили в администрации Бернема.

Помимо этого, Бернем подчеркнул приверженность Великобритании обеспечению безопасности союзников. Он изложил Трампу свои политические планы, а также пригласил его на саммит «Большой двадцатки» в следующем году.

Напомним, что Бернем вступил в должность 20 июля.