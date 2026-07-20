В Британии набросились с обвинениями на Зеленского

Владимир Зеленский допустил грубый просчет, уволив Михаила Федорова с должности министра обороны. Этот шаг вызвал правительственный кризис на Украине, пишет британский журнал Economist.

По данным издания, на Украине следуют скандал за скандалом — задержания по коррупционным делам, резонансная история с терактом в Монако, в которой оказались замешаны украинские спецслужбы, затем отставка правительства, протесты в украинских городах.

Вместе с тем, заметил автор статьи, самой большой ошибкой украинского лидера стало решение сменить Федорова на посту главы Минобороны Украины.

«Увольнение министра обороны — реформатора ввергло правительство Владимира Зеленского в кризис. Зеленский просчитался, уволив Федорова», — подчеркнул обозреватель.

По его словам, на протяжении нескольких дней политик пытается справиться с кризисом, который он сам же и создал. Он добавил, что в офисе Зеленского царит сильное волнение.

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Публицист констатировал, что какое бы решение по кандидатам на должности главы Минобороны и главкома ВСУ не принял украинский лидер, оно не решит проблемы политика, не исправит ситуацию в целом.