Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил нового премьера Великобритании Энди Бернема с вступлением в должность. Текст обращения к новому главе британского кабмина публикует агентство Azertag.

«Мы придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-британских отношений, основанных на богатых и добрых традициях (...) Я уверен, что дружеские отношения между Азербайджаном и Соединенным Королевством будут успешно продолжаться благодаря нашим совместным усилиям в соответствии с интересами наших народов», — заявил Алиев.

Он также напомнил о деятельности британских кампаний в Нагорном Карабахе, в частности, в восстановительных работах. По его словам, в Баку видят это свидетельством высокого уровня отношений.

Ранее профессор Международного университета Даффодил в Дакке (Бангладеш) Грег Саймонс в беседе с «Лентой.ру» заявил, что Энди Бернем, сменивший Кира Стармера, будет и дальше поддерживать Украину и проводить антироссийскую внешнюю политику. «Политика в отношении Украины останется неизменной, она является ключевой частью идеологической идентичности блока НАТО», — подчеркнул собеседник.