Армянские фермеры перекрыли дорогу

Фермеры в Армении перекрыли международную автотрассу «Ереван — Ерасх» из-за проблем со сбытом урожая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Как рассказал один из участников акции, предприятия в Армении отказались покупать фермерские помидоры, так как они считают, что не смогут ее сбыть.

«Предприятия не закупают наши помидоры, утверждая, что не смогут экспортировать переработанную продукцию», — заявил он.

Отмечается, что министр экономики Армении Геворг Папоян пообещал решить этот вопрос, но протестующие все еще жалуются на проблемы. Впрочем, через некоторое время фермеры все же согласились разблокировать дорогу.

Ранее в Армении назвали временными ограничения в отношении местной продукции со стороны России.