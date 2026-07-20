Спрогнозировано будущее Сырского в случае отставки

В случае отставки главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского его могут отправить послом в США, допустил политолог Дмитрий Журавлев.

Своим мнением эксперт поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Может, придется тоже куда-нибудь в послы отправлять, а то он набедокурит. Можно его в Америку отправить. Его предшественника [экс-главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного] в Англию. А этого в Америку. У них у всех одна задача — оружие вышибать, а генералы это умеют делать», — прокомментировал Журавлев.

Ранее украинский журналист Виталий Глагола, ссылаясь на источники в офисе Владимира Зеленского и украинском Минобороны, сообщил, что 20 июля на Украине официально объявят об отставке главкома ВСУ Александра Сырского.

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Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник на это заявил, что России нужно побеждать Украину независимо от того, кто будет главнокомандующим ВСУ.