Один компьютер раскрыл многолетнюю операцию японских спецслужб в России

Компьютер японского дипломата в Южно-Сахалинске вскрыл масштабную слежку за россиянами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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По данным канала, о многолетней слежке японских спецслужб за россиянами стало известно из слитых баз данных с компьютера дипломата Акахоры Рюити, работающего в представительстве Японии в Южно-Сахалинске. Данные украли хакеры, получившие доступ к рабочему компьютеру Рюити.

По данным из документов, помимо слежки и скрытой съемки японские спецслужбы проникали в квартиры, номера отелей и дома россиян для сбора разной информации. Кроме того, японская разведка читала личные переписки граждан России в приложениях Viber и WhatsApp и составляла секретные досье. Помимо этой информации хакеры нашли у Рюити его любимые фильмы для взрослых, которые тот сохранял на компьютер.

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