Молдавия тайно передала Украине управление водами Днестра

Правительство Молдавии осуществили передачу Украине полномочий по управлению водными ресурсами реки Днестр. Об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан, передает РИА Новости.

© Лента.ру

«Некоторое время назад было заключено соглашение, согласно которому молдавская сторона уступила Украине 100 процентов прав управления водными ресурсами на севере Молдавии», — сказал он.

По его словам, после передачи контроля над водами Днестра соответствующий документ получил гриф секретности, доступ к нему был ограничен.

Ранее власти Молдавии ввели режим экологической тревоги после загрязнения Днестра из-за утечки топлива в реку на территории Украины. До этого правительство Молдавии обвинило Украину в том, что она поставила под угрозу главный источник питьевой воды в Молдавии — реку Днестр.