СМИ: Зеленский предложил Федорову новый пост после увольнения

Владимир Зеленский предложил уволенному министру обороны Украины Михаилу Федорову новую должность в СНБО. Об этом сообщает Financial Times.

Какую именно должность предложили Федорову, издание не уточняет. По имеющейся информации, Зеленский предложил несколько постов, при этом часть из них предполагала широкие полномочия. Кроме того, Зеленский также предложил ему курировать инновации в сфере обороны и военную реформу ВСУ. Федоров все эти предложения отклонил.

«Зеленский на выходных провел с Федоровым шестичасовую встречу и почти ежедневно поддерживал с ним связь с момента его увольнения в четверг <…>. Зеленский предложил Федорову несколько альтернативных должностей вместо его прежней роли министра обороны, но тот отклонил все предложения», — сообщает источник.

По данным издания, Федоров заявил, что хочет вернуться в Минобороны.

«Сейчас у него много рычагов влияния. Он хочет одного: быть восстановленным. И он знает, что большая часть общества на его стороне», — добавляет издание.

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