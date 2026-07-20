В Британии рассказали об ультиматуме Запада Киеву из-за Федорова и Сырского

Владимир Зеленский столкнулся с масштабным кризисом в военном командовании Украины, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, украинский лидер под давлением западных кураторов отправил в отставку правительство, в том числе, министра обороны Михаила Федорова, популярного в стране новатора, сторонника кардинальных реформ в военной промышленности.

Действия Зеленского вызвали протесты в ряде городов Украины — люди вышли на улицы с транспарантами, призвали немедленно вернуть экс-министра.

Западные партнеры Украины, в свою очередь, потребовали, чтобы Киев как можно скорее урегулировал вопросы, связанные с вооруженными силами.

«Мы ваш главный спонсор, и нам нужна стабильность. Нам нужны люди, которых мы знаем и которым доверяем, и которые смогут работать», — процитировал автор статьи высокопоставленного чиновника.

Ситуация с Федоровым осложнилась тем, пояснил обозреватель, что бывший министр конфликтовал с главкомом ВСУ Александром Сырским, категорически настаивал на его отставке. Кроме того, он отказался занять какой-либо другой пост в правительстве, заявил, что если вернется — то только в кабинет министра обороны.

С требованием отправить в отставку Сырского, заметил публицист, выступают и молодые офицеры, построившие карьеру в 2022-2026 годах — они не желают слушать приказы генерала, который среди военных получил нелестные прозвища «Совковый генерал», «Мясник», «Генерал котёл».

Журналист констатировал, что смена руководителя такого уровня рискует подорвать обороноспособность государства, но игнорирование призывов приведет к еще худшим последствиям.