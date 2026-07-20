Хантер Байден раскрыл величайшую ошибку своего отца: бездействие против Трампа

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер заявил, что назначение Меррика Гарленда на пост генерального прокурора США было «величайшей ошибкой», которую допустил его отец за время своего президентства. Кроме того, он раскритиковал Министерство юстиции за то, что оно не выдвинуло обвинений против Дональда Трампа и одновременно вело расследование в отношении самого Хантера. Сын экс-президента, хотя и старался дистанцироваться от личных обид, не стал смягчать формулировки, утверждая, что именно Гарленд, по его мнению, создал условия для нынешнего политического кризиса, при этом он подчеркнул, что его отец действовал в рамках конституционных традиций, не вмешиваясь в работу Министерства юстиции.

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После того, как поведение Гарленда было классифицировано «капитуляцией демократов» перед республиканцами, Хантер Байден добавил, что генпрокурор проявил излишнюю умеренность, не начав полномасштабного расследования роли Трампа в штурме Капитолия 6 января, который он охарактеризовал как «спланированный заговор» администрации Трампа с целью подорвать результаты выборов 2020 года. Сын экс-лидера США заявил, что если бы Гарленд начал абсолютно законное расследование, а не боялся «раздувать пламя», то сегодня страна не оказалась бы в той ситуации, в которой она находится. Хантер прямо спросил всех: «Разве вы не видели, как люди штурмовали Капитолий, избивали полицейских и выгоняли конгрессменов?». Также он сделал вывод, что бездействие Гарленда было сознательным выбором, который нанёс ущерб демократическим институтам.

Однако Хантер Байден пошёл ещё дальше, предположив, что его отец выбрал Гарленда не потому, что считал его сильным лидером, а из-за политического долга. Дело в том, что после того, как Барак Обама ранее выдвинул Гарленда на пост судьи Верховного суда, и республиканцы заблокировали это назначение, Джо Байден, будучи порядочным человеком решил «восстановить справедливость» и предложил ему пост генпрокурора. Однако, по словам Хантера, Гарленд воспринял это как сигнал, что он должен угождать республиканцам, и в результате, вместо защиты демократических ценностей, он начал преследовать политических оппонентов Трампа и даже его собственного сына.

Сам Хантер Байден, напомним, с 2018 года находился под следствием, которое началось ещё при первом президентском сроке Трампа. Лишь в последние недели своего президентства его отец помиловал его за преступления, которые он «совершил или мог совершить» в период с 2014 по 2024 год. Эта история помилования вновь всплыла в контексте острой критики Министерства юстиции, которое, по мнению Хантера, действовало избирательно и политизированно.

Примечательно, что сам Хантер Байден старался отделить своё личное ощущение несправедливости от общей оценки политики отца, признавая, что Джо Байден не должен нести ответственность за действия Гарленда, но одновременно он не скрывал горечи, подчёркивая, что если бы генпрокурор действовал решительнее, страна могла бы избежать нынешнего раскола и ослабления веры в правосудие.