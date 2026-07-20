Советник Зеленского высказался об отставке Сырского

На Ставке не будет обсуждаться замена главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

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Такое заявление сделал советник украинского лидера Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает «Страна.ua» в Telegram.

«В который раз информация от депутата [Ярослава] Железняка является неправдой. Его сообщение о том, что будто бы на Ставке сегодня будет обсуждаться вопрос о новом главкоме, некорректно», — высказался Литвин.

Отмечается, что вопросы будут касаться запросов от командиров корпусов по снабжению.

В июле на Украине сменилось руководство Минобороны: министр обороны Михаил Федоров был отправлен в отставку. По данным «Украинской правды», одной из причин этого стали затяжные конфликты с Сырским, при этом издание не исключало и возможной отставки самого главкома ВСУ. В ряде украинских городов начались протесты: участники акций требуют вернуть Федорова на пост министра и отправить Сырского в отставку.

20 июля на Украине анонсировали отставку Сырского. В качестве возможных преемников рассматривались четыре кандидата.