Пока вы не уснули: обещание фон дер Ляйен Украине и скандал в Берлине

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Фон дер Ляйен дала Украине обещание

© Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен созвонилась с новым премьер-министром Украины Сергеем Корецким и обсудила с ним подготовку страны к зиме и производство оружия для Киева. Об этом она написала в соцсети X.

Фон дер Ляйен назвала разговор «очень хорошим» и отметила, что ЕС продолжит «тесно сотрудничать» по реформам, которые продвигают процесс присоединения Украины к ЕС.

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В Берлине на церемонии памяти участников покушения на Гитлера произошел скандал

Скандал произошел в Берлине во время центрального мероприятия в память об участниках антифашистского движения Сопротивления, которые подверглись репрессиям после неудавшегося покушения на Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года.

Как передает агентство DPA, один из потомков казненного нацистами теолога Дитриха Бонхёффера попытался убрать венок, возложенный от имени парламентской фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) на территории Бендлерблока (комплекс зданий в Берлине, где расположен кабинет главы Минобороны - прим. ТАСС). Сотрудники безопасности вмешались в ситуацию, возникла потасовка, в результате которой венок был поврежден.

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В Раде сделали неожиданное признание о ракетах Patriot

© Kay NietfeldDPATACC

Депутат Рады Максим Бужанский признал, что на Украина нет запасов ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил о готовности Вашингтона передать Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot.

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В Москве загорелся элитный ЖК

© Telegram-канал Mash

Пожар произошел в элитном московском ЖК «На Страстном бульваре». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, пожар начался из-за стройматериалов на верхнем этаже. Эвакуированы 20 человек. Площадь возгорания составила около 50 квадратов. О пострадавших не сообщается.

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Отец погибшего на Эльбрусе ребенка не регистрировал свой маршрут в МЧС

© Елена АфонинаТАСС

Отец погибшего на Эльбрусе (Кабардино-Балкария) 11-летнего ребенка, который сам получил травмы во время восхождения, не регистрировал свой маршрут в МЧС, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального ведомства.

Регистрация на горных маршрутах - обязательное условие для прохождения сложных горных троп, к которым относится восхождение на Эльбрус.

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Бернем заявил, что в первую очередь позвонит Трампу и Зеленскому

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем в интервью журналистам, которое транслировал телеканал Sky News, заявил, что в первую очередь в новой должности позвонит президенту США Дональду Трампу и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Он отметил, что ясно даст понять Зеленскому, что политика Британии в отношении Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Бернем подчеркнул, что королевство продолжит поддерживать Киев и дальше.

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В США обеспокоены действиями союзника России

© ImagoTACC

Поставки редкоземельных магнитов из Китая в США остаются значительно ниже уровня, который фиксировался до обострения торговой войны, сообщает Bloomberg. Вашингтон обеспокоен и выражает недовольство тем, как Пекин соблюдает недавние договоренности.

По данным таможенников, в первом полугодии экспорт таких компонентов в США оказался примерно на 20 процентов ниже средних показателей периода с 2022-го по 2024 год. Снижение объемов произошло после того, как Пекин ограничил поставки в ответ на американские пошлины.

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Украинский бизнесмен Ермолаев заявил, что не знал о рисках покушения на него

© Соцсети

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев заявил, что не знал о том, что на него готовится покушение. Подробнее об этом он рассказал в интервью Nice-Matin.

Несмотря на то, что покушение на Ермолаева совершили в Монако, он заявил, что продолжит жить в княжестве. Отдельно он отметил, что до окончания расследования инцидента однозначно говорить об отсутствии рисков для его жизни нельзя, говорится в материале.

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В Молдавии инициировали отставку президента

В парламенте Молдавии разработали проект постановления о запуске процедуры отстранения Майи Санду от президентского поста. Об этом сообщил бывший премьер‑министр страны Ион Кику — информацию распространил Telegram‑канал Sputnik Молдова.

Кику выразил надежду, что удастся собрать 34 подписи, необходимые для регистрации документа в парламенте и его дальнейшего рассмотрения. По его словам, проект заявления об импичменте рассчитан на консолидацию оппозиционных сил и оформлен как совместное обращение.

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Президент Йотова: позиция Болгарии по "коалиции желающих" верна

Президент Болгарии Илияна Йотова поддержала отказ правительства страны от участия в «коалиции желающих». Ее слова передает Болгарское национальное радио (БНР).

15 июля лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решение Болгарии отказаться от участия в так называемой «коалиции желающих» стало катастрофой для президента Франции Эммануэля Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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