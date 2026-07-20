Животное «прокомментировало» работу нового премьера Британии

Главный кот-мышелов британской резиденции на Даунинг-стрит Ларри «пошутил» на своей странице в Х, что бывший премьер-министр Кир Стармер перед уходом передал своему преемнику Энди Бернэму самые важные указания — не по государственным делам, а по графику кормления питомца.

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В аккаунте Ларри появилась фотография, на которой Стармер что-то объясняет Бернэму, а подпись гласит:

«Ларри любит завтракать в 9 утра, поздний завтрак — в 10.30, обедает — в полдень, а между ними множество перекусов. Всё остальное в этой работе — мелочи».

Ранее в понедельник телеканал Sky News сообщил, что Бернэм официально вступил в должность премьер-министра, а король Карл III поручил ему сформировать правительство.

Кот Ларри, взятый из приюта, служит в резиденции с 2011 года. Традиция держать котов в резиденциях британских премьеров восходит к XV веку, а с 1929 года они имеют официальный статус и получают жалование в 100 фунтов стерлингов в год. Самым известным в XX веке был кот Хамфри, служивший при Тэтчер, Мэйджоре и Блэре. Он умер в 2008 году в возрасте около 18 лет.