ХАМАС избрал нового главу политбюро

Палестинское движение ХАМАС избрало Халиля аль-Хайю новым главой политбюро. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление движения.

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Аль-Хайя победил в ходе внутреннего голосования. До этого он занимал пост главы ХАМАС в секторе Газа и являлся ведущим переговорщиком движения.

На этой должности Аль-Хайя сменит Яхью Синвара, ликвидированного в октябре 2024 года в ходе удара Израиля по Рафаху.

8 июля Армия обороны Израиля ликвидировала на юге сектора Газа главу специального подразделения «Нухба» ХАМАС Мухаммеда Абу Таима. Он якобы принимал участие в атаке на кибуц Нирим 7 октября 2023 года, а позднее отвечал за поддержание боеготовности движения и вербовку новых членов движения.

7 октября 2023 года тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.