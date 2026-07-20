Новый премьер-министр Британии столкнулся с критикой: что об этом пишут зарубежные СМИ

Нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема уже критикуют за расплывчатые планы реформ и несформированную команду. Как зарубежные СМИ оценивают политическое будущее британского политика, в материале «Рамблера».

Напомним, что премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о намерении уйти с поста лидера Лейбористской партии, а значит и с должности главы правительства, 22 июня. Отставка последовала за майским провалом лейбористов на местных выборах. Основным претендентом на пост премьера был бывший мэр Манчестера Энди Бернем.

После того как в пятницу, 17 июля, Бернем был избран лидером Лейбористской партии, он пообещал самые масштабные за последние четыре десятилетия изменения в системе управления Великобританией, отмечает Bloomberg.

Однако, по данным агентства, новый премьер-министр «уже вызвал недовольство, отказавшись четко рассказать о том, кого он назначит на ключевые должности в кабинете министров, и какую политику намерен проводить».

В свою очередь в Reuters обратили внимание на то, что Бернем, получивший прозвище «король Севера», убедил свою партию в том, что у него есть опыт и возможности для налаживания контакта с избирателями и победы над популистской антииммиграционной партией «Реформа», возглавляемой Найджелом Фараджем.

«Но даже высокопоставленные министры, по словам их помощников, не знают, как будет выглядеть кабинет Бернема, что затрудняет оценку приоритетов его правительства», - отмечается в статье.

Одна из самых сложных задач, стоящих перед новым премьер-министром Британии, - найти способ оживить вяло развивающуюся экономику страны, чтобы увеличение объемов производства способствовало росту госдоходов без необходимости повышения налогов, отмечает Associated Press.

«Эта проблема стояла перед всеми премьер-министрами со времен финансового кризиса 2008 года. И то, что они не смогли ее решить, отчасти объясняет, почему Бернем стал восьмым премьер-министром Великобритании за последние 16 лет», - констатировали журналисты.

При этом при разработке экономического плана Бернем будет связан обещаниями сократить государственный долг, который сейчас составляет более 95% от ВВП и не повышать налоги для работающих граждан.

Бернем уже пообещал усилить общественный контроль над ключевыми коммунальными службами, также ходят слухи о том, что он объявит о новых планах бурения в Северном море. Вернувшись в палату общин, Бернем также поддержал изменения в политике предоставления убежища, которые ужесточают иммиграционную систему. Ожидается, что он откажется и от планов своего предшественника по внедрению цифровых удостоверений личности, пишет The Guardian.

Однако нового премьер-министра уже начали упрекать в том, что он, обещая масштабные перемены, до сих пор не предоставил никаких подробностей, говорится в публикации.

Не меньший интерес вызывает и внешняя политика нового премьер-министра, в частности, отношения с США. Они могут стать первым испытанием для Бернема на внешнеполитической арене, считает Fox News.

«Бернем неоднократно критиковал [Дональда] Трампа, сравнивая нестабильность, возникшую после возвращения президента к власти, с потрясениями, которые переживала Великобритания при бывшем премьер-министре Лиз Трасс (…) Трамп же пренебрежительно отзывался о Бернеме как о бывшем «мэре какого-то городка» и говорил, что, по его сведениям, новый лидер Великобритании «чрезвычайно либерал»», - отмечается в статье.

Однако Бернем все же считает, что отношения между США и Великобританией по-прежнему важны, обещает сохранить преемственность в вопросах НАТО, ядерного сдерживания и поддержки Украины, подчеркнуло издание.

Напомним, что после нападения США и Израиля на Иран Кир Стармер, занимавший пост премьер-министра Великобритании, заявил, что британские войска не будут участвовать в этом конфликте. Это вызвало недовольство президента США Дональда Трапа, который заметил, что «не в восторге» от Великобритании в вопросе военного сотрудничества, и посетовал, что имеет дело с нынешним премьер-министром, а не с Уинстоном Черчиллем.