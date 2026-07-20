Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем в интервью журналистам, которое транслировал телеканал Sky News, заявил, что в первую очередь в новой должности позвонит президенту США Дональду Трампу и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

«Это будут мои первые звонки», — сказал Бернем, говоря о звонках Трампу и Зеленскому.

Он отметил, что ясно даст понять Зеленскому, что политика Британии в отношении Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Бернем подчеркнул, что королевство продолжит поддерживать Киев и дальше.

20 июля Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту главы британского правительства.

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В этот же день в должность премьер-министра Великобритании вступил Энди Бернем, получив от Карла III мандат на формирование правительства. Политик родился 7 января 1970 года в пригороде Ливерпуля в католической семье с ирландскими корнями, и уже в 15 лет вступил в Лейбористскую партию. Окончив Кембридж по специальности «английская филология», он начал карьеру в профсоюзах и в 31 год был избран в Палату общин. В период правления Гордона Брауна занимал посты министра культуры, СМИ и спорта, а затем главы британского минздрава. Бернем дважды участвовал в выборах лидера лейбористов.

Ранее Зеленский наградил уходящего в отставку Стармера.