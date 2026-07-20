Лукашенко описал отношения с 22 странами словом «база»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «базой» мирный подход к решению вопросов со странами Лиги арабских государств (ЛАГ). Подробностями отношений Минска с состоящей из 22 государств организацией он поделился во время встречи с председателем Арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи, передает приближенный к политику Telegram-канал «Пул Первого».

«У нас есть существенная основа укрепления и база наших отношений — это мирный подход к решению любых вопросов», — подчеркнул белорусский лидер.

В Белоруссию также прибыли представители Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ливии и Иордании. Темой их встречи с Лукашенко стали обмен опытом в законотворчестве, совместные планы на будущее и торговая кооперация.