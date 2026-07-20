СМИ сообщили, что Сырский отстранен от должности главкома ВСУ

Главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского уже отправили в отставку. Об этом сообщил журналист телеканала «Эспрессо» Андрей Смолий в своем Telegram-канале.

«Официальное объявление (об увольнении Сырского. — «Газета.Ru») ожидается сегодня. Ждем подтверждения или опровержения», — поделился Смолий.

Информацию подтвердила журналистка Юлия Кириенко, которая сообщила, что 20 июля в Киеве должно пройти заседание ставки, на котором и будет принято решение о дальнейшей судьбе Сырского.

20 июля украинское издание «Страна.ua» писало, что президент Украины Владимир Зеленский уволит Александра Сырского с должности главнокомандующего Вооруженными силами страны.

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15 июля стало известно об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова. Он пробыл на этой должности всего полгода — с 14 января 2026 года.

Как сообщил источник издания «Украинская правда», причиной отставки Федорова стал конфликт с Сырским.