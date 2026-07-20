Insider.ua: во Львове открыли памятник Ирине Фарион, похожий на сельский туалет
Во Львове открыли памятник украинской националистке Ирине Фарион. Об этом сообщило издание Insider.ua, отметив, что мемориал похож на сельский туалет.
Памятник установили во дворе, на месте, где выстрелили в Фарион. В центре разместили медную стелу зеленого цвета, чуть выше человеческого роста, с вырезанными словами «мова», «воля», «нация» и «сила». Создатели монумента утверждают, что вокруг этих понятий она якобы строила свою риторику. Внутри короба лежит камень с цитатами покойной.
Журналисты обратили внимание, что внешне конструкция напоминает кабинку сельского туалета. Такое же мнение выразили пользователи интернета в комментариях под публикациями Львовского горсовета.
«За что 2,2 миллионов? Этот туалет этого не стоит!», «Я сначала подумала, что это туалет.... Что-то непонятное», — написали комментаторы.
Покушение на Ирину Фарион было совершено вечером 19 июля 2024 года во дворе ее дома во Львове. Женщине выстрелили в область виска, врачи не смогли ее спасти. По подозрению в совершении преступления задержали Вячеслава Зинченко, родившегося 3 апреля 2006 года. Свою вину молодой человек не признал.
Ирина Фарион — украинская политическая и общественная деятельница, филолог, экс-депутат Верховной рады от ультраправой партии «Свобода». Была известна радикально-националистическими взглядами, выступала против использования русского языка на Украине и не считала русскоязычных граждан Украины полноценными людьми, называя их «генетическим мусором».
Ранее в МВД Украины назвали две версии расправы над Фарион.