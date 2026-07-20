В Берлине на церемонии памяти участников покушения на Гитлера произошел скандал

Скандал произошел в Берлине во время центрального мероприятия в память об участниках антифашистского движения Сопротивления, которые подверглись репрессиям после неудавшегося покушения на Адольфа Гитлера 20 июля 1944 года.

Как передает агентство DPA, один из потомков казненного нацистами теолога Дитриха Бонхёффера попытался убрать венок, возложенный от имени парламентской фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) на территории Бендлерблока (комплекс зданий в Берлине, где расположен кабинет главы Минобороны - прим. ТАСС). Сотрудники безопасности вмешались в ситуацию, возникла потасовка, в результате которой венок был поврежден.

Внучатый племянник Бонхёффера Тобиас Коренке заявил DPA, что "многие потомки [участников Сопротивления] испытывают действительно большое негодование", когда видят участие АдГ в памятной церемонии.

"Мы здесь этого не потерпим", - утверждал он.

Покушение на Гитлера, вошедшее в мировую историю как "заговор 20 июля", было организовано группой высших офицеров вермахта при участии полковника Клауса Шенка фон Штауффенберга.

Покушение провалилось по нескольким причинам. Заседание было перенесено из бункера, где взрывная волна была бы значительно сильнее, в постройку с деревянными стенами. Из-за цейтнота Штауффенбергу удалось активировать лишь одну бомбу. Когда до взрыва оставалось несколько минут и чемодан находился в непосредственной близости от Гитлера, один из находившихся в помещении офицеров переставил его таким образом, что взрывную волну в итоге принял на себя огромный дубовый стол. Лидер нацистов отделался ожогами и контузией, а Штауффенберг к той минуте уже покинул ставку в полной уверенности в успехе операции.

В тот же день пятеро офицеров вермахта, готовивших покушение, были схвачены. Тогда же состоялся скорый военный суд, который приговорил организаторов восстания, в том числе самого Штауффенберга, к расстрелу. Всего в результате репрессий против участников движения Сопротивления были казнены или скончались в заключении около 200 человек.