Украинский бизнесмен Ермолаев сделал заявление о покушении на него

Украинский бизнесмен Вадим Ермолаев заявил, что не знал о том, что на него готовится покушение. Подробнее об этом он рассказал в интервью Nice-Matin.

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— До этого нападения у меня не было никаких оснований полагать, что моя жизнь может быть в опасности, тем более в таком месте, как Монако, — отметил предприниматель.

Несмотря на то, что покушение на Ермолаева совершили в Монако, он заявил, что продолжит жить в княжестве. Отдельно он отметил, что до окончания расследования инцидента однозначно говорить об отсутствии рисков для его жизни нельзя, говорится в материале.

Покушение на бизнесмена произошло вечером 29 июня — бомба сработала в доме, где он проживал. Ранения получил он сам, его спутница Анна Насобина, а также 13-летний сын предпринимателя. 6 июля под Киевом было обнаружено тело предполагаемой исполнительницы теракта Анастасии Березовской. По информации СМИ, женщина вернулась на Украину 1 июля.

Пережившего покушение в Монако Ермолаева могут вскоре выписать из больницы

Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук тоже утверждает, что теракт в Монако устроили спецслужбы украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, Вадим Ермолаев планировал раскрыть коррупционные схемы Киева.