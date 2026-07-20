На Украине появился новый влиятельный политик

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский перестал быть сугубо военной фигурой и превратился в политика.

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По его словам, Сырский теперь занимается политикой, и относиться к нему следует не как к военному, а как к политическому деятелю.

Кулеба также подчеркнул, что единственный способ успокоить протестующие настроения в стране — это отставка Сырского. Накануне в разных городах Украины проходили митинги против главкома, участники которых использовали дымовые шашки и требовали его увольнения.