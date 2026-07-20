Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании

Новый лидер правящей Лейбористской партии Великобритании Энди Бернэм вступил в должность премьер-министра, получив мандат на формирование правительства от короля Карла III. Кадры аудиенции, состоявшейся в Букингемском дворце, распространила пресс-служба монарха.

Теперь 56-летний Бернэм направится в расположенную неподалеку премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит, где выступит с обращением к жителям Соединенного Королевства. Он стал уже третьим премьер-министром, которого утвердил Карл III, занявший королевский трон в сентябре 2022 года.

Ранее монарх принял отставку Кира Стармера.