Варшава потребовала от Киева «приструнить» украинцев

Польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина должна призвать своих граждан к соблюдению всех законов и правил на территории Польши. Об этом сообщает издание Wiadomości.

© PAWEL SUPERNAK/EPA/TACC

Косиняк-Камыш подчеркнул, что соблюдение законов - базовое требование ко всем, кто находится в стране в качестве гостя. По мнению министра, среди поляков растет усталость от конфликта, которую усугубляют резонансные нарушения порядка и «глупое поведение» со стороны отдельных украинцев.

В качестве примера он привел недавний инцидент, когда украинец проехал на автомобиле в охраняемую заповедную зону у озера Морское Око. Косиняк-Камыш отметил, что демонстративное пренебрежение польскими законами недопустимо.

Глава Минобороны отметил, что нарушителей уже депортируют из страны. При этом он призвал граждан не поддаваться на радикальные призывы некоторых оппозиционных политиков, которые требуют полностью прекратить поддержку Украины.

По мнению министра, Киев обязан обратиться к своим гражданам в Польше и напомнить им о правилах поведения в принимающей стране.

Польша допустила помощь Украине самолетами-заправщиками

Ранее в Польше зафиксировали рост количества преступлений на почве ненависти в отношении граждан Украины. За первые полгода 2026-го полиция зарегистрировала 180 заявлений о таких преступлениях, что на треть больше показателей 2025-го. В основном речь идет об уличных нападениях и избиениях.

В то же время польская полиция расследует резонансные преступления, совершенные украинцами. Так, в Бытове под стражу взяли троих украинцев, обвиняемых в нападении на супружескую пару (пострадавший мужчина скончался).