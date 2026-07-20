Карл III принял отставку премьера Британии Кира Стармера

Глава правительства Соединенного Королевства официально сложил полномочия после масштабного поражения лейбористов на местных выборах, проработав в должности чуть больше двух лет.

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Кир Стармер окончательно сложил полномочия премьер-министра Британии в ходе аудиенции в Букингемском дворце, передает ТАСС. Королевская пресс-служба подтвердила, что монарх удовлетворил прошение политика.

«Достопочтенный член парламента сэр Кир Стармер побывал на аудиенции с королем сегодня утром и подал прошение об отставке с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которое Его Величество любезно принял», – говорится в официальном заявлении.

О намерении оставить должности лидера лейбористов и главы правительства Стармер объявил еще в конце июня. Причиной стал политический кризис, последовавший за выборами в органы местного самоуправления 7 мая. Тогда Лейбористская партия впервые лишилась контроля над парламентом Уэльса и потеряла 1,4 тыс. мандатов в законодательных органах Англии.

Кресло премьера займет бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернэм. Ожидается его встреча с Карлом III для получения мандата на формирование кабинета министров.

Стармер руководил правительством два года и 15 дней, заняв 43-е место по продолжительности работы среди 58 британских премьеров. В последнем десятилетии он обошел лишь Риши Сунака и Лиз Трасс, которая в 2022 году установила антирекорд, проработав всего 49 дней.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник уходящий глава британского правительства публично сообщил о завершении своей работы

Американское агентство Bloomberg назвало причиной досрочного ухода политика давление экономических проблем.