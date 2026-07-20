Наихудший сценарий для Украины: кем Зеленский может заменить Сырского

Ситуация на Украине накаляется, в ходе уличных протестов наряду с требованиями отставки главкома Вооруженных сил страны Александра Сырского начали звучать и антипрезидентские лозунги. Чем это грозит Владимиру Зеленскому, рассказал aif.ru политик Спиридон Килинкаров.

Напомним, что массовые протесты на Украине начались после отставки министра обороны Михаила Федорова. В своем сообщении по поводу своего ухода он констатировал, что не смог завершить трансформацию военного ведомства в соответствии со стандартами НАТО и «здравым смыслом».

При этом часть высшего военного руководства, по информации СМИ, скептически относилась к реформам Федорова. У него также возникли разногласия с Александром Сырским по вопросам управления армией и распределения ресурсов.

Политик Спиридон Килинкаров обратил внимание на то, что официально уровень поддержки Владимира Зеленского составляет больше 60% украинцев, однако в таком случае возникает вопрос о протестах из-за перестановок.

«Тем, кто на площади митингует, нужно определиться. Если они доверяют Зеленскому, тогда почему ставят вопрос отставки Сырского? (…) На самом деле, все больше появляется плакатов против Зеленского: от слов «Сырского геть» митингующие тихонечко переходят уже к «Зелю геть». И это, конечно, организаторов протестов настораживает, потому что не входит в их планы», — отметил он.

По словам политика, на этом фоне можно ожидать скорой отставки Сырского, так как он изначально должен был сыграть роль «громоотвода».

«Зеленский не планировал отставку Сырского именно сейчас. Она задумывалась немножко позднее, когда Зеленский потеряет Донбасс (…) Но ситуация так сложилась, что это решение об отставке придется принимать раньше», — пояснил Килинкаров.

Однако, по его мнению, найти замену Сырскому достаточно сложно. И появление в списке фамилии претендентов на этот пост радикала, основателя признанного в РФ террористическим и запрещенного «Азова»* Андрея Билецкого** (внесен в перечень террористов и экстремистов) говорит о «крайней степени деградации военного истеблишмента».

«Основная интрига на Украине сейчас не столько в Сырском и его отставке, сколько в Федорове. Возникает вопрос, согласится ли Федоров на какую-то должность, которую ему предложит Зеленский. Он наверняка ему что-то предложит. Если Федоров согласится, это одна история, а если нет, тогда ему надо будет уходить в какую-то оппозицию», — пояснил Килинкаров.

При этом политик уверен, что в итоге Украина «закончит конфликт с наихудшим из всех возможных вариантов для себя», так как ее не возьмут в ЕС, и она останется один на один со своими проблемами.

* Организация признана в России террористической и запрещена.

** Включен в России в перечень террористов и экстремистов.