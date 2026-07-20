Обзор иноСМИ: предложение ЕС отправить войска на Украину; «Моссад» выходит из-под контроля

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© Michael Kuenne/Zuma/TACC

«Иллюзия нормальности: чем сейчас живет Тегеран»

Жизнь в Тегеране внешне вернулась в привычное русло: кофейни открыты, на дорогах снова пробки, а проверки на улицах прекратились. Однако за этой оживленной вывеской скрывается моральное истощение людей от затянувшегося конфликта, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Жители иранской столицы признаются, что их эмоциональные ресурсы на исходе, и сейчас их гораздо больше пугают не ракетные удары, а экономическая катастрофа. Главными темами для разговоров остаются инфляция, падение покупательной способности и страх перед новым витком роста цен.

По версии Berliner Zeitung, внутреннее напряжение в обществе проявилось во время похорон аятоллы Али Хаменеи. Государственные СМИ использовали кадры многотысячных процессий как доказательство народного единства, но сами горожане призывают не делать поспешных выводов. Местные жители отмечают, что для Ирана похороны имеют колоссальное культурное и религиозное значение, и люди вышли на улицы по самым разным причинам - от следования традициям и банального любопытства до чувства долга, а вовсе не из-за слепой поддержки курса властей. В Тегеране откровенно боятся новой эскалации с ударами по инфраструктуре и надеются, что следующие сводки новостей принесут известия о переговорах, а не об очередной ночи воздушных тревог.

Евросоюзу предложили отправить войска на Украину прямо сейчас

Европейские лидеры резко увеличивают оборонные бюджеты не ради поддержки Киева и не из-за давления Дональда Трампа, а потому что большая война в Европе перестала казаться им чем-то невозможным, считает автор британского издания The Economist. Однако готовность выделять деньги на оружие совсем не означает готовность воевать. Опросы показывают, что около трети европейцев откажутся защищать даже собственную страну в случае нападения, а в Италии этот показатель и вовсе достиг критических 78 процентов. Причина такого пацифизма отчасти кроется в географии: жители Западной и Южной Европы, в отличие от граничащих с Россией скандинавов и прибалтов, просто не верят в реальность военной угрозы. Местные медиа и политики часто высмеивают призывы укреплять оборону, считая это лишь уловкой для обогащения военно-промышленного комплекса за счет урезания социальных расходов.

По мнению автора статьи, выходом могла бы стать отправка европейского военного контингента на Украину, причем не после гипотетического перемирия, а прямо сейчас. Для самой Украины размещение нескольких тысяч иностранных солдат в тылу мало что изменило бы, но для европейского общества это стало бы мощным «отрезвляющим» сигналом, считает автор. По ее словам, хотя появление европейских военных в зоне конфликта вызовет ярость Кремля и подвергнет солдат ЕС опасности, такой шаг перенесет суровую реальность поближе к дому европейцев. Автор подчеркивает, что континент уже находится в состоянии гибридного конфликта, и европейцы смогут избежать большой войны на своей территории только в том случае, если будут физически и ментально к ней готовы.

Как «Моссад» вышел из-под контроля

Внешне израильская разведка «Моссад» сохраняет репутацию одной из самых эффективных и дерзких спецслужб мира, способной на сложнейшие операции - от ликвидации членов «Хезболлы» с помощью заминированных пейджеров до кражи ядерного архива прямо из Тегерана, пишет Der Spiegel. Но, по версии издания, за фасадом тактической гениальности скрывается грандиозный стратегический просчет, втянувший Ближний Восток в полномасштабный кризис. Журналисты Der Spiegel поговорили с бывшими высокопоставленными сотрудниками ведомства и пришли к выводу, что чрезмерная гордыня руководства нанесла ущерб «Моссаду». Разведка фундаментально переоценила свои возможности, сделав ставку на кибершпионаж и разветвленную сеть информаторов в Иране: амбициозный, совместный с США план по свержению правительства Ирана в начале 2026 года полностью провалился, а новое иранское руководство лишь укрепило свои позиции, сохранив ядерные амбиции и контроль над стратегическими проливами.

Ситуация усугубляется тем, что при премьер-министре Беньямине Нетаньяху «Моссад» фактически превратился в инструмент политических игр, потеряв былую беспристрастность, подчеркивается в статье. Бывшие руководители ведомства критикуют премьера, сетуя, что он превратил секретные спецоперации в пиар-шоу ради собственного рейтинга. По мнению экспертов, это сорвало дипломатическую работу - например, жизнеспособное ядерное соглашение 2015 года, из которого США вышли с подачи Израиля. Эксперты с тревогой констатируют: когда государственная машина доводит до идеала способность уничтожать и устраивать провокации, она полностью разучивается идти на компромиссы. В итоге «Моссад», созданный для защиты Израиля, своими же руками лишает страну альтернативных путей к миру.

Что известно о новом премьере Украины

Новым премьер-министром Украины стал 48-летний бизнесмен Сергей Корецкий, его кандидатуру утвердила Верховная рада, пишет французская газета Le Figaro. Издание отмечает, что Владимир Зеленский сделал ставку на топ-менеджера с тридцатилетним опытом в нефтегазовом и энергетическом секторах, что критически важно для Украины за пять месяцев до зимы. Главными достоинствами Корецкого, практически не имеющего политического опыта, называют его хорошую деловую репутацию и равноудаленность от олигархических кланов и коррупционных сетей. По мнению политологов, именно независимость от политических фракций и глубокое понимание энергетической сферы сделали его идеальным кандидатом в глазах Зеленского.

О Корецком говорят как о классическом технократе, который прошел путь от простого охранника в 90-х годах до руководителя госкомпаний «Укрнафта» и «Нафтогаз». Заработав солидное состояние и репутацию «чистого» антикризисного менеджера, он вошел в ближний круг Зеленского, что и предопределило его назначение. На посту премьера ему предстоит решать сложнейшие задачи: от работы с военной промышленностью до восстановления энергосистемы. Le Figaro предупреждает, что главная сила нового премьера - его аполитичность - может стать и его главной слабостью. Корецкому, не имеющему веса в кулуарной политике, придется работать с коалициями и договариваться с наэлектризованным и несговорчивым парламентом, а его первым «испытанием огнем» станет поиск замены недавно уволенному популярному министру обороны Михаилу Федорову.

Франция и Германия запускают ядерный диалог

В своей совместной статье в издании Tagesspiegel министр обороны Германии Борис Писториус и его французская коллега Катрин Вотрен заявили, что на фоне жесткого геополитического соперничества и конфликта на Украине альянс Франции и Германии обязан выйти за рамки исторического символизма. Авторы подчеркивают, что истинное доверие между Берлином и Парижем может сформироваться благодаря открытому обсуждению разногласий. По мнению министров, главным ответом на непредсказуемость современного мира и растущие угрозы должно стать укрепление европейской автономии: министры констатируют, что Европа больше не имеет права перекладывать безопасность континента на чужие плечи или откладывать судьбоносные решения на потом.

В качестве конкретных шагов по укреплению обороноспособности авторы выделяют работу расширенной «Группы пяти» (куда также входят Польша, Британия и Италия) и запуск новых масштабных оборонных проектов. После закрытия программы по созданию европейского истребителя Франция и Германия переходят к «прагматичному сотрудничеству»: они сосредоточатся на совместной разработке высокоточного оружия большой дальности, систем раннего предупреждения о ракетном нападении, на космических технологиях и на усилении военного концерна KNDS. Кроме того, стороны начинают глубокий диалог по ядерной безопасности. Они хотят, чтобы французский ядерный потенциал стал защитой для всей Европы в дополнение к «зонтику» НАТО, но без какого-либо вмешательства во внутренние дела друг друга.