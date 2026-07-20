Иран назвал невозможными переговоры с США, пока продолжаются атаки

Тегеран считает невозможным возобновление переговоров с Вашингтоном, пока США продолжают наносить удары по территории Ирана. Об этом ТАСС сообщил иранский источник.

"К сожалению, на данный момент они [США] атакуют нас. А когда они нападают, мы не можем начать переговоры. Говорить о переговорах в этой ситуации неприемлемо", - подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что если Вашингтон действительно намерен вернуться к переговорам, то прежде должен прекратить нападения и бомбардировки Ирана.

"Если они [США] хотят начать переговоры, они должны прекратить нападать и бомбить нашу страну", - заявил источник.

Очередная эскалация американо-иранского конфликта началась 8 июля. ВС США впервые с момента подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли несколько серий ударов по территории исламской республики якобы в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день американский президент Дональд Трамп заявил о прекращении перемирия с Ираном. В рамках ответных действий Тегеран начал наносить удары по ближневосточным объектам США, находящимся на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана.