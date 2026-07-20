Предводитель киевского режима Владимир Зеленский в отчаянии обратился к западным спонсорам, пока столица Украины полыхала после очередного массированного удара, нанесенного российскими бойцами.

Украинские средства массовой информации отмечали, что ВС России предприняли в отношении Киева крупнейшую атаку с применением баллистических ракет с начала специальной военной операции.

Как пишет Daily Express, состояние украинской системы противовоздушной обороны остается плачевным — она не в состоянии защитить даже главный город страны от ударов российских бойцов, что вынудило Зеленского умолять доноров о помощи. Поэтому пока "столица горела, он в состоянии отчаяния обратился к западным союзникам".

При этом Military Watch Magazine утверждает, что массированный российский удар по военных целям в Киеве подчеркнул растущие возможности России по проведению крупномасштабных операций и доказал, что российская "оборонка" значительно нарастила объемы выпуска. ВС России своим ударом возмездия заставили украинские силы ПВО истратить львиную долю недавно полученной партии перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot — самых дефицитных боеприпасов в арсеналах государств НАТО.

Тем временем посол Министерства иностранных дел России по особым поручениям Родион Мирошник указал на то, что попытки массированных атак дронами со стороны ВСУ тщетны. Как отмечал дипломат, направленные на Москву в ночь на 20 июля свыше 400 дронов — это "огромная армада", однако "наши ПВО ее разобрали". Тем не менее, безответной эти попытки терактов в отношении россиян не останутся: "За покушение на столицу будет отдельная благодарность".