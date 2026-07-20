Названы главные противники антироссийских санкций в ЕС

При обсуждении 21-го пакета санкций против России принципиальных противников ограничений внутри Евросоюза (ЕС) не выявилось, считает политолог Иван Мезюхо. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил, что отдельные страны защищают лишь собственные интересы, но не выступают за отмену санкционного режима в целом.

«Как и всегда, дискуссия показала, что у отдельных стран есть отдельные интересы, которые они готовы защищать в рамках введения новых ограничений. Но принципиальной позиции против новых санкций или за отмену санкционного режима эти страны не имеют. Главным противником санкционной политики выступают не национальные правительства, а оппозиционные силы, которые сегодня участвуют в электоральных процессах внутри Европы», — пояснил политолог.

По его словам, Европа приближается к серии выборов, и именно оппозиция могла бы изменить антироссийский курс. Однако есть серьезные сомнения, что в условиях полуавторитарной системы, которую выстраивает глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, эти силы смогут прийти к власти и изменить санкционную политику Евросоюза, заключил Мезюхо.

ЕС впервые ввел санкции против России "за удары по Киеву"

Ранее сообщалось, что ЕК может доработать некоторые положения 21-го пакета санкций против России с учетом позиции Греции, которая выступает против новых ограничительных мер, которые противоречат европейским интересам. Сейчас ЕК проводит анализ возможных экономических последствий введения 21-го пакета антироссийских санкций. Ожидается, что результаты будут представлены на встрече послов ЕС 22 июля, которая, как считается, может решить судьбу новых санкций.