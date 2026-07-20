Мужчина с помидором попытался напасть на премьера Баварии Зедера

В Германии во время праздничного мероприятия мужчина попытался атаковать премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, бросив в политика томат.

Инцидент произошел 19 июля на торжествах по случаю 1100-летия основания общины Бернау-ам-Кимзе на юге Германии, где политик присутствовал в качестве почетного гостя, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

«Во время мероприятия в Бернау-ам-Кимзе на премьер-министра напал мужчина. Он внезапно выскочил из кустов, бросил в Зедера помидор и метнулся в его сторону», – отмечает издание.

Служба безопасности премьер-министра оперативно нейтрализовала нападавшего и передала его местной полиции. Злоумышленником оказался 31-летний гражданин Германии, сейчас он находится под стражей. Сам Зедер не пострадал, он лишь вытер остатки томата с уха и продолжил участие в мероприятии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Маркус Зедер предложил отменить упрощенный порядок выезда молодых мужчин с Украины. Летом того же года премьер Баварии призвал вернуть воинскую обязанность в Германии.

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