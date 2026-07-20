Пашинян похвастался литературным достижением

Премьер‑министр Армении Никол Пашинян, который сейчас находится в отпуске, поделился в соцсетях литературным достижением — он дочитал роман Александра Пушкина «Евгений Онегин» в оригинале.

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В коротком видеоролике (рилсе) политик продемонстрировал томик из серии «Библиотека всемирной литературы» и сообщил:

«Прочитал, завершил роман в стихах Александра Пушкина „Евгений Онегин“. А что читаете вы?» — обратился он к аудитории.

Упомянутая серия, включающая двести томов, выходила на русском языке в СССР в период с 1967 по 1977 год.

Отпуск Никола Пашиняна продлится до 29 июля — он стартовал 10 июля.