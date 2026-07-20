Следователи проверяют сообщения о возможных захоронениях на ранчо Эпштейна

Следователи начали проверять территорию ранчо Джеффри Эпштейна Zorro Ranch в Нью-Мексико после появления сообщений о возможных скрытых захоронениях предполагаемых жертв, сообщает RadarOnline.

Сотрудники Минюста штата Нью-Мексико использовали беспилотники и собак, обученных поиску человеческих останков, чтобы обследовать обширную территорию ранчо и прилегающие холмы.

Одним из ключевых материалов стало электронное письмо, которое в ноябре 2019 года получил ведущий местной радиостанции Эдди Арагон. Сообщение поступило спустя несколько месяцев после смерти Эпштейна в тюрьме Нью-Йорка.

«Это гораздо больше, чем просто захоронение тел на ранчо Zorro. Это нечто гораздо более мрачное и странное, чем можно представить», — заявил Арагон.

В письме утверждалось, что на территории рядом с ранчо могли быть похоронены две иностранные девушки. Автор сообщения также заявлял, что они якобы погибли от удушения во время жёстких сексуальных практик. За дополнительную информацию отправитель требовал оплату в биткоинах.

Кроме того, письмо содержало ссылки на материалы, которые якобы были связаны с Эпштейном и несовершеннолетними. Власти не подтвердили подлинность этих утверждений, однако именно они стали одной из причин дополнительной проверки территории.

В документе также упоминалась Гислейн Максвелл — соратница Эпштейна, которая получила 20-летний срок за участие в организации сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Два законодателя штата Нью-Мексико также получили сообщения, в которых говорилось о якобы обнаруженных и вскрытых местах захоронений на территории Zorro Ranch.

Ранчо Эпштейн приобрел в 1993 году у бывшего губернатора Нью-Мексико Брюса Кинга. Огромная территория площадью около 13 квадратных миль включала роскошную усадьбу, гостевые дома, помещения для персонала и хозяйственные постройки.

Бывший следователь, знакомый с делами о сексуальной эксплуатации, заявил, что возможные находки могут изменить направление расследования.

«Если хотя бы часть этих сведений подтвердится, особенно утверждения о смертях и тайных захоронениях, следователям придется рассматривать не только версию о серийном насилии, но и возможную причастность к убийствам», — отметил он.

Представитель правоохранительных органов также подчеркнул, что заявления об удушении и скрытых телах требуют серьёзной проверки.

«Когда появляются повторяющиеся утверждения о насильственной смерти и сокрытии тел, нельзя исключать возможность преступлений более тяжкого характера. Следователи должны установить, существовала ли определенная закономерность», — заявил источник.

Юристы отмечают, что если подобные сведения будут подтверждены, это может привести к пересмотру числа предполагаемых жертв Эпштейна и масштабов его преступной деятельности. При этом на данный момент официального подтверждения обнаружения человеческих останков на территории ранчо нет.

Ранее стало известно, что в юности Эпштейн обманул мать, выписав от её имени чек на оплату обучения.