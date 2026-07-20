Президент Ирана направил важное послание руководству Пакистана

Министр внутренних дел Ирана Эскандар Момени в ходе визита в Исламабад передаст пакистанскому руководству послание от иранского президента Масуда Пезешкиана. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в МВД Пакистана.

По словам собеседника телеканала, глава иранского ведомства "везет послание от президента Пезешкиана, касающееся текущей ситуации [в регионе]".

Накануне СМИ сообщали, что глава МВД Ирана во главе делегации нанесет двухдневный визит в Пакистан, в ходе которого проведет встречи с руководством страны.

Ситуация в зоне Персидского залива обострилась в начале июля после серии атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.

После этого США начали наносить удары по целям в Иране, а позже американский президент Дональд Трамп заявил, что меморандум с Тегераном о прекращении огня больше не действует. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщал об ответных ударах по объектам США в ряде арабских стран. Ранее Пакистан наряду с Катаром выступал посредником на переговорах между сторонами конфликта.